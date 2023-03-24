Житель Краснодара, обвиняемый в терроризме из-за поджога военкомата, рассказал о пытках в полиции

Фигуранта уголовного дела о поджоге военкомата в Краснодаре Олега Важдаева пытали током в полиции, требуя признаться, что его финансировали из Украины. Об этом изданию Sota заявил адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

Важдаева задержали 29 сентября 2022 года по подозрению в поджоге военкомата на улице Яна Полуяна в ночь на 25 сентября. Первоначально его обвинили в умышленном уничтожении имущества (статья 167 УК), но затем дело переквалифицировали на статью о теракте (часть 1 статьи 205 УК).

Важдаев не отрицал, что пытался поджечь военкомат. Свои действия он объяснил страхом за родных из-за мобилизации. Как писала Sota, Важдаев бросил в военкомат две бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась перед зданием, другая не разбилась.

Адвокат рассказал журналистам, что узнал о пытках своего подзащитного случайно, расспрашивая его о кулоне, который фигурирует в деле. Важдаев рассказал, что в день задержания его доставили в отдел полиции, там на него надели противогаз без шланга, повалили на пол, поставили сверху стул, закатили штаны и подсоединили к голеням электроприбор.

По словам обвиняемого, полицейские нанесли не менее трех ударов током, выбивая нужные показания об «украинских заказчиках». В итоге Важдаев под пытками оговорил себя. Он сказал полицейским, что на почте его ждет посылка с пятью тысячами долларов от заказчиков теракта. В действительности в бандероли оказался кулон.

После начала полномасштабной войны с Украиной в России прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий. По данным «Медиазоны», к концу декабря 2022 года в России было зафиксировано не менее 77 нападений на административные здания, в 54 случаях целями поджогов были военкоматы и призывные пункты. Глава «Агоры» Павел Чиков сообщал, что с осени 2022 года российские следователи начали переквалифицировать дела о поджогах на более тяжкие статьи.

В марте жителя города Углич Дениса Попова приговорили к восьми годам лишения свободы, признав его виновным по статьям о покушении на теракт и публичных призывах к экстремистской деятельности. Его задержали в июле 2022 года, когда он, как утверждало следствие, по заданию украинских спецслужб пытался поджечь бутылкой с зажигательной смесью военкомат Угличского и Мышкинского районов. По аналогичным обвинениям приговорили к 13 годам лишения свободы жителя Московской области Кирилла Бутылина за поджог военкомата в городе Луховицы 28 февраля 2022 года.

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