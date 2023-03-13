Жителя Ярославской области приговорили к восьми годам лишения свободы за попытку поджога военкомата

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя города Углич Дениса Попова к восьми годам лишения свободы, признав его виновным по статьям о покушении на теракт и публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает администрация Угличского района Ярославской области со ссылкой на пресс-службу местного управления ФСБ.

Подсудимого задержали в июле 2022 года, когда он, как утверждается, по заданию украинских спецслужб пытался поджечь бутылкой с зажигательной смесью военкомат Угличского и Мышкинского районов.

Как пишет «Коммерсант», после задержания Попов рассказывал на оперативной записи ФСБ, что планировал совершить теракт по заданию «военнослужащих Украины», с которыми познакомился «в интернете».

Помимо этого Попова привлекли к ответственности за посты в социальных сетях, в которых он «призывал к совершению преступлений» в отношении российских военных, а также «высказывал намерения по совершению терактов в военкоматах и диверсий на железнодорожных путях», добавили в районной администрации.

На судебном процессе Попов раскаялся и полностью признал свою вину, говорится в сообщении. Первые три года лишения свободы он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, Попову на два года запретили заниматься администрированием сайтов.

После начала полномасштабной войны с Украиной в России прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий. По данным «Медиазоны», к концу декабря 2022 года в России было зафиксировано не менее 77 нападений на административные здания, в 54 случаях целями поджогов были военкоматы и призывные пункты. Глава «Агоры» Павел Чиков сообщал, что с осени 2022 года российские следователи начали переквалифицировать дела о поджогах на более тяжкие статьи.

Первый приговор по статье о теракте за поджог военкомата был вынесен в январе 2023 года. Суд приговорил 20-летнего Владислава Борисенко к 12 годам лишения свободы. Первоначально дело о поджоге квалифицировали как умышленное уничтожение имущества и хулиганство, но в конце декабря стало известно, что статью обвинения заменили. По данным СМИ, в результате поджога военкомата никто не пострадал, площадь возгорания составила один квадратный метр.

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