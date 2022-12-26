Двух подозреваемых в поджоге военкомата в Нижневартовске обвинили в теракте

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Следствие переквалифицировало обвинение двум жителям Нижневартовска Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишену, подозреваемым в поджоге военкомата, со статьей об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве на теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральный окружной военный суд, который будет рассматривать уголовное дело.

По новому обвинению о «теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору» (пункт «а» части 2 статьи 205 УК) задержанным может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. О поджоге военкомата в Нижневартовске сообщалось 4 мая. По данным СМИ, двое молодых людей закинули в военкомат восемь «коктейлей Молотова», в результате чего выгорел предбанник на площади один квадратный метр, никто не пострадал.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, это один из первых примеров в стране переквалификации дела после поджога военкомата.

Осенью представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявлял, что противоправные действия в отношении военкоматов и их сотрудников расцениваются как террористические акты или призывы к ним.

Читайте также

10 лет назад ФСБ отчитывалась о «предотвращении» десятков терактов, которые якобы готовили «исламисты». Теперь она «предотвращает» теракты СБУ и «украинских националистов» Главное из исследования «Новой газеты Европа»

Читайте также

10 лет назад ФСБ отчитывалась о «предотвращении» десятков терактов, которые якобы готовили «исламисты». Теперь она «предотвращает» теракты СБУ и «украинских националистов» Главное из исследования «Новой газеты Европа»