Дмитрия Касинцева, у которого останавливалась подозреваемая в убийстве Владлена Татарского, обвинили в «недонесении о теракте»

Жителю Петербурга Дмитрию Касинцеву, в квартире которого была задержана Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве «военкора» Владлена Татарского, предъявлено обвинение по статье («Несообщение о преступлении»). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд санкционировал домашний арест Касинцева до 10 июня 2023 года. Рассмотрение ходатайства следствия о мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Касинцев был задержан вместе с Треповой 3 апреля — на следующий день после взрыва в кафе, в результате которого был убит Владлен Татарский. Сообщалось, что на допросе Касинцев заявил, что никаким образом не причастен к убийству «военкора» и не знал о планах Треповой.

Власти России утверждают, что убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) спланировали спецслужбы Украины «с привлечением агентуры» из числа людей, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией. ФБК любую связь с убийством «военкора» категорически отрицает.

По версии следствия, статуэтку, в которой находилась взрывчатка, передал Дарье Треповой гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения, который уже находится за пределами России. Трепову 4 апреля отправили в СИЗО, ее обвиняют по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ответственность за взрыв взяла на себя «Национальная республиканская армия».

Что известно об убийстве Татарского

Убийство Владлена Татарского. Что известно спустя сутки Задержана подозреваемая. Возбуждено дело о теракте. СК заявил об «агентуре из числа сотрудников ФБК»

Что известно об убийстве Татарского

Убийство Владлена Татарского. Что известно спустя сутки Задержана подозреваемая. Возбуждено дело о теракте. СК заявил об «агентуре из числа сотрудников ФБК»