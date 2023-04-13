Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера и РИА ФАН

Европейский союз добавил в санкционный список ЧВК Вагнера и РИА ФАН — информационный ресурс, который связывают с Евгением Пригожиным.

Как указывается в публикации официального Журнала Евросоюза, обе структуры «причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» — ЧВК Вагнера непосредственно участвует в боевых действиях, а РИА ФАН своими публикациями оказывает поддержку российскому вторжению.

ЧВК Вагнера и РИА ФАН стали 210-м и 211-м участниками санкционного списка, который ЕС ведет после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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