Жителя Новосибирска, задержанного по делу о поджоге военкомата, обвинили в покушении на госизмену

Следователи ФСБ предъявили обвинение в покушении на госизмену 23-летнему жителю Новосибирска Илье Бабурину, сообщает «Зона солидарности» — проект помощи россиянам, которых преследуют из-за антивоенной позиции.

По данным активистов, Бабурина задержали в сентябре 2022 года. ФСБ утверждала, что он пытался поджечь военкомат. Сначала уголовное дело завели за «организацию теракта» (часть 4 статьи 205.1 УК), позже следователи добавили к обвинению статью о «вовлечении в террористическую деятельность» (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Обе они предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как пишет «Зона солидарности», 31 марта следователь ознакомил Бабурина с постановлением о возбуждении против него еще одного уголовного дела — по статьям о покушении на госизмену (часть 3 статьи 30 и статья 275 УК). При этом новых эпизодов в деле не появилось.

В постановлении ФСБ утверждается, что Бабурин «организовал совершение террористического акта в целях оказания помощи» украинскому , при этом «преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам».

Бабурин отказался от сделки со следствием и не признает вину. По данным «Зоны солидарности», за это он регулярно подвергается давлению и издевательствам в СИЗО.

После начала полномасштабной войны с Украиной в России прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий. По данным «Медиазоны», к концу декабря 2022 года в России было зафиксировано не менее 77 нападений на административные здания, в 54 случаях целями поджогов были военкоматы и призывные пункты. Глава «Агоры» Павел Чиков сообщал, что с осени 2022 года российские следователи начали переквалифицировать дела о поджогах на более тяжкие статьи.

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