Норвегия объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже

МИД Норвегии высылает из страны 15 сотрудников российского посольства. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что это «сотрудники разведки, занимавшиеся деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом».

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд сообщила, что за российскими разведчиками, работавшими под дипломатическим прикрытием, правоохранительные органы наблюдали уже некоторое время, но на фоне ухудшения ситуации в сфере госбезопасности их решено было выслать именно сейчас.

«Наибольшая угроза шпионажа для Норвегии сейчас исходит со стороны России. Мы относимся к этому очень серьезно и реализуем меры по противодействию деятельности российской разведки в нашей стране. Мы не позволим сотрудникам российской разведки действовать под дипломатическим прикрытием в Норвегии», — заявила глава МИД.

Ряд стран, в первую очередь европейских, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину объявили о сокращении численности российских дипмиссий (а Эстония, Литва и Латвия даже понизили уровень дипломатических отношений).

Российские власти, как правило, дают «зеркальный» ответ на высылку сотрудников посольств РФ, объявляя персонами нон грата иностранных дипломатов, работающих в Москве.

Высылка дипломатов в некоторых случаях приводит к нарушению работы дипмиссий, если им перестает хватать сотрудников.