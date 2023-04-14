«Спектр»: компания МТС запретила сотрудникам работать удаленно из-за границы

Оператор связи МТС с июня запретит своим сотрудникам удаленно работать из-за границы, сообщило издание «Спектр» со ссылкой на источники в компании.

С 1 июня компания закроет удаленный доступ к корпоративным ресурсам для сотрудников, находящимся за пределами России, после чего они не смогут попасть в учетные записи и работать, сообщил один из источников.

Людям, которые работают из других стран, предложили вернуться в Россию. «В противном случае договор с ними будет расторгнут», — сказал собеседник издания.

Другой источник заявил, что новые требования распространяются на сотрудников всех подразделений МТС.

В пресс-службе компании не ответили на запрос «Спектра».

В феврале компания VK запретила своим сотрудникам работать удаленно из-за границы. В январе телеграм-канал «Можем объяснить» писал, что руководство VK решило уволить всех сотрудников, которые уехали из России, если они не вернутся назад.

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