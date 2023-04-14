«Спектр»: компания МТС запретила сотрудникам работать удаленно из-за границы
Оператор связи МТС с июня запретит своим сотрудникам удаленно работать из-за границы, сообщило издание «Спектр» со ссылкой на источники в компании.
С 1 июня компания закроет удаленный доступ к корпоративным ресурсам для сотрудников, находящимся за пределами России, после чего они не смогут попасть в учетные записи и работать, сообщил один из источников.
Людям, которые работают из других стран, предложили вернуться в Россию. «В противном случае договор с ними будет расторгнут», — сказал собеседник издания.
Другой источник заявил, что новые требования распространяются на сотрудников всех подразделений МТС.
В пресс-службе компании не ответили на запрос «Спектра».
По нашим данным, сейчас сотрудники МТС в срочном порядке возвращаются в Россию, чтобы не потерять работу. Из-за закона об электронных повестках, который Госдума приняла на этой неделе, таких становится все меньше. «В основном это технические специалисты, которые почти в полном составе работали удаленно», — сказал один из источников.
В феврале компания VK запретила своим сотрудникам работать удаленно из-за границы. В январе телеграм-канал «Можем объяснить» писал, что руководство VK решило уволить всех сотрудников, которые уехали из России, если они не вернутся назад.
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