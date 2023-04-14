Twitter заблокировал в Германии и Польше твит Медведева об «исчезновении» Украины

Социальная сеть Twitter ограничила показ сообщения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором он написал об «исчезновении» Украины.

Показ твита ограничили в Германии и Польше «согласно местному законодательству», пишет ТАСС, ссылаясь на предупреждение, которое появляется при попытке открыть твит.

Помощник Медведева Олег Осипов заявил РИА Новости, что «без ответа это не останется».

Обновление. Дмитрий Медведев после блокировки твита в Германии повторно опубликовал в твиттере сообщение об «исчезновении» Украины, но уже на немецком языке.

Медведев опубликовал твит об Украине в своем англоязычном аккаунте 8 апреля. Аналогичный пост на русском языке появился на его странице в ВК. Медведев написал, что Украина «никому не нужна», поэтому она «исчезнет».

Владелец Twitter Илон Маск отказался удалить твит Медведева, как того требовал один из пользователей. «Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — заявил Маск.