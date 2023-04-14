В Госдуме создали рабочую группу, чтобы найти «справедливое решение», как лишить дохода в России «иноагентов» и артистов с антивоенной позицией

В Государственной думе России появилась рабочая группа, которой предстоит разработать предложения, как лишить дохода в России «иностранных агентов» и артистов, уехавших из страны. Об этом в телеграм-канале сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну и выступающим с антироссийских позиций, получать доход от творческой деятельности на территории России», — заявил Толстой.

По его словам, задача рабочей группы — «найти справедливое решение в этой крайне тонкой и деликатной сфере». Толстой отметил, что в Госдуму поступают «достаточно радикальные предложения… потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь».

Рабочую группу возглавила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В последние месяцы депутаты Госдумы неоднократно предлагали лишить доходов деятелей культуры, которые уехали из России после вторжения РФ в Украину. Депутаты предлагали «отрезать» их от государственного финансирования, запретить выплачивать роялти за использование произведений на радио и телевидении, а также лишить доходов от рекламы и авторских прав.