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Российская полиция в начале апреля составила протокол о «дискредитации» армии в отношении военного врача и участника конфликта в Донбассе в 2014 году Юрия Евича. Но уже 12 апреля Козельский районный суд Калужской области отказался рассматривать его дело, вернув протокол в полицию. Это произошло после того, как за Евича вступились российские чиновники, в том числе полпред президента.

Как писала Readovka, поводом для протокола стала лекция Евича для сотрудников Росгвардии на Сахалине. По данным телеграм-канала «Технология выживания — Тактическая медицина», один из сотрудников усмотрел в словах врача «негативную оценку» вооруженных сил России. В протоколе фигурируют четыре цитаты из лекции Евича с критикой российской армии. Их содержание неизвестно.

В поддержку Евича 9 апреля выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, врач ранее проводил в регионе курсы тактической медицины, рассказывал студентам-медикам о патриотизме и любви к родине, а под его руководством они собрали «несколько тысяч тактических аптечек» для жителей Калужской области, участвующих в войне в Украине.

«Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы. Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию. А весь опыт Юрия Евича основан на реальной практике, которую он получил в боевых условиях», — написал глава региона.

За Евича вступился и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он заявил, что если врачу назначат штраф, то он готов его оплатить. По его мнению, «те резкие высказывания», который допустил Евич, «основаны на сопереживании».

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что, выступая на публике, необходимо «тщательно подбирать слова, чтобы не задеть людей, которые тоже переживают и любят свою Родину». При этом, по его мнению, «как-то наказывать или тем более доводить дело до суда» в отношении Евича «не стоило». Он считает, что необходимо было сделать выступающему «простое замечание».

Юрий Евич — популяризатор тактической медицины, автор книг и курсов по этой дисциплине. Он рассказывал, что в 2014 году участвовал в конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов как военный врач. В 2022 году он принял участие в полномасштабном вторжении России в Украину. По его утверждению, у него был заключен контракт на полгода, по результатам которого он получил медаль «За отвагу».

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в разговоре с «Новой газетой Европа» заявил, что Евич участвовал в пытках, которым подвергли Свитана. Это было в 2014 году в Донецке.

Евич при всем этом присутствовал, бурно комментировал и отвечал за то, чтобы я не терял сознания. Возвращал меня к жизни, не давая отрубиться, чтобы пытки можно было продолжить. В итоге «доктор» и с этой задачей не справился. Из-за боли и кровопотери у меня остановилось сердце и наступила клиническая смерть. Откачали приехавшие из соседней больницы реаниматологи.

«Евич — доктор-садист, доктор Менгеле», — заявил Свитан.

«Новая газета Европа» отмечает, что пытки Свитана описаны в книге Евича «В окопах Донбасса. Крестный путь Новороссии». В ней он пишет, что у Свитана якобы полностью отсутствовала болевая чувствительность.

«Проблема в том, что его при задержании слегка „помяли“ и он получил ножевое ранение в бедро — у него открылось сильное кровотечение из бедренной артерии, и его надо срочно остановить… Кроме того, у него имеется массивная кровопотеря и нужен комплекс мер по срочной компенсации последствий», — цитирует издание фрагмент из книги.

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