В утечке секретных документов Пентагона подозревают 21-летнего рядового ВВС США. Что о нем известно? Он ходил в школу в камуфляже, носил с собой книги об оружии и пропустил выпускной ради подготовки на военной базе

ФБР 12 апреля задержала по подозрению в организации крупнейшей за много лет утечки секретных данных Пентагона военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру. По версии следствия, он публиковал документы в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord. The Washington Post, The New York Times и CNN выяснили некоторые подробности его биографии.

Джек Тейшейра вырос в пригороде Провиденса в штате Род-Айленд в Новой Англии. Он закончил там школу в 2020 году. Его отец служил в ВВС США. Родители развелись, когда он был еще ребенком. Тейшейра болел за баскетбольную команду «Бостон Селтикс» и любил кататься на внедорожниках, у него были две собаки. Одноклассники Тейшейры, опрошенные CNN, рассказали, что он был тихим ребенком. Друзей у него было немного.

Тейшейра с детства интересовался «всем, что связано с военными» — носил с собой книги об оружии, а иногда приходил в школу в камуфляжной форме. В октябре 2017 года, на следующий день после массового убийства в Лас-Вегасе, он пришел в школу в футболке с изображением винтовки AR-15, из которой стрелял убийца.

Массовое убийство в Лас-Вегасе

Кто такой Стивен Пэддок, убивший 59 человек в Лас-Вегасе. И кем были его жертвы

Многие одноклассники относились к Джеку Тейшейре с опаской. По словам одного из бывших учеников, поведение Джека «заставляло нервничать», однако не казалось настолько опасным, «чтобы люди видели необходимость сообщить о нем» руководству школы. Некоторые одноклассники также отмечали, что Тейшейра оставлял комментарии, которые они считали расистскими.

Сразу после окончания школы Тейшейра присоединился к вооруженным силам — он даже пропустил выпускную церемонию ради прохождения базовой подготовки на базе ВВС в Техасе, пишет The New York Times.

В 2019 году он начал службу в 102-м разведывательном крыле Национальной гвардии — авиационном формировании, которое базируется в Кейп-Коде, штат Массачусетс. В его послужном списке, пишет The Washington Post, не было каких-либо благодарностей, за исключением медали за заслуги перед ВВС, которую вручают большинству летчиков.

По данным CNN, последняя официальная должность Тейшейры — младший специалист в Cyber Transport Systems. Это аффилированная с ВВС компания, специалисты которой следят за работоспособностью коммуникационных сетей.

Какой у него был уровень допуска к информации, пока неясно, пишет The Washington Post. Но, по данным издания, у него мог быть доступ к внутренней сети министерства обороны, которая используется для обмена сверхсекретными данными. Тем самым у него могла быть возможность читать документы с тем уровнем секретности, которые обнаружились в утечках.

Как рассказал один из его знакомых, Тейшейра хотел, чтобы люди, которых он считал друзьями, получали информацию, свободную от пропаганды — в частности, о войне России с Украиной. По словам этого знакомого, Тейшейра считает, что Россия и Украина — это страны, у которых «должно быть больше общего, нежели того, что их разделяет».

Читайте также

В США задержали предполагаемого виновника крупнейшей за последние годы утечки секретных данных В публикации документов военных и разведки подозревают 21-летнего рядового американских ВВС

