Кто такой Стивен Пэддок, убивший 59 человек в Лас-Вегасе. И кем были его жертвы

Пенсионер из Невады Стивен Пэддок 2 октября открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе. Погибли 59 человек; это крупнейшее массовое убийство в истории США. У Пэддока, обеспеченного человека и поклонника кантри, с собой были 23 единицы оружия и огромное количество патронов. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», однако ФБР в связь Пэддока с исламистами не верит. «Медуза» рассказывает, что известно об убийце 59 человек в Лас-Вегасе — и кем были его жертвы.

Убийца

Стивен Пэддок родился в 1953 году, у него двое братьев. Отец Пэддока Бенджамин с семьей не жил — он в 1961-м сел на 20 лет за серию ограблений банков, но затем сбежал из тюрьмы и прятался в Орегоне. В конце 1970-х его задержали вновь, несколько лет назад мужчина умер. Мать Пэддока в детстве говорила сыновьям, что их отец мертв, а не сидит в тюрьме.

Стивен окончил колледж и в 1980-х работал бухгалтером в компании Lockheed Martin, а затем занялся недвижимостью и сколотил состояние. Родственники, как пишет The Washington Post, оценивали его накопления в два миллиона долларов. Пэддок неоднократно менял место жительства, в Неваду он переехал в 2016-м. Он часто покупал недвижимость в небольших городках, где живут в основном пенсионеры, и затем продавал ее.

В своем доме в Неваде Пэддок появлялся нечасто: по словам родственников и знакомых Стивена, он был профессиональным игроком и мог неделями жить в отелях при казино. Однажды он провел в таком отеле четыре месяца подряд, рассказывает Эрик Пэддок, младший брат Стивена. Братья поддерживали отношения и время от времени виделись и выпивали: в 2016-м Эрик помогал ему переехать в городок Мескит в Неваде. Последний раз они общались в начале сентября 2017-го — тогда Стивен интересовался самочувствием их матери. 89-летняя женщина живет во Флориде в районе, пострадавшем от недавних ураганов; Стивен хотел узнать, как у нее дела, и прислал ей в подарок ходунки.

Дом Стивена Пэддока в городе Мескит (Невада). 2 октября 2017 года AKM Images / GSI Media / Vida Press

По словам Эрика Пэддока, Стивен был одиночкой, детей у него, несмотря на два брака, не было. В азартные игры он играл профессионально, делал большие ставки, однажды даже выиграл автомобиль. Эрик рассказывает, что к деньгам у Стивена было прикладное отношение, он одевался в недорогую одежду и никак не демонстрировал богатство. Ни родственники, ни знакомые и соседи Стивена не могут назвать его агрессивным человеком; он никогда не демонстрировал политических пристрастий, вел себя вполне обычно для человека со своими интересами, никому не мешал и никого не беспокоил. Не демонстрировал он и какой-либо привязанности к оружию, по крайней мере публично.

Стивен Пэддок умел пилотировать, у него была лицензия пилота — правда, истекшая; он владел двумя небольшими самолетами. Никаких проблем с законом у мужчины никогда не было. Он любил кантри и сам ходил на концерты вроде того самого фестиваля, который проходил в Лас-Вегасе, когда Пэддок открыл стрельбу по людям.

Известно, что в последнее время он встречался с филиппинкой Марилу Дэнли. Ее объявили в розыск, затем полиция установила, что женщина никакого отношения к стрельбе не имела и в последнюю неделю вообще не находилась в США.

Оружие

В номере на 32 этаже отеля Mandalay Bay, который снял Пэддок, нашли 23 единицы оружия (и еще 19 в доме мужчины), в том числе копии автомата Калашникова, аналог полуавтоматического ружья AR-15 и другие. Два ружья были закреплены на треногах. Как следует из видеозаписей с места убийства, Пэддок, скорее всего, стрелял из автоматического оружия — по крайней мере, высокая скорость выстрелов позволяет сделать такой вывод.

В Штатах автоматическое оружие, то есть такое, которое стреляет, пока палец находится на спусковом крючке, жестко регулируется законодательством — просто так купить его невозможно. Судя по всему, у Пэддока в основном были полуавтоматические ружья, которые стреляют настолько быстро, насколько быстро стрелок нажимает на крючок. Существуют легальные модификации, которые позволяют приблизить механизм работы полуавтоматического оружия к автоматическому — и отстреливать по пять-десять патронов в секунду. По одной из версий, именно такое оружие было у Пэддока, однако официально это пока не подтверждается.

Большое количество ружей в номере Пэддока можно объяснить его опасениями на счет перегрева стволов. Сколько именно выстрелов он сделал и из какого оружия, полиция не сообщает. Помимо ружей у него был как минимум один пистолет. Сведений о том, что он покупал оружие нелегально, нет, да и вряд ли у него могла возникнуть такая необходимость: с точки зрения закона он имел право покупать любое разрешенное оружие, к тому же законы Невады не накладывают никаких особенно строгих ограничений на его приобретение.

Первоначально сообщалось, что Стивена Пэддока застрелил спецназ, но затем выяснилось, что он покончил с собой. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Вероятно, спецназу удалось быстро вычислить номер, где засел убийца, по пожарной сигнализации — она должна была сработать от оружейных газов во время стрельбы, пишет The Washington Post.

Жертвы

Стивен Пэддок застрелил 59 человек, это крупнейшее в истории США массовое убийство. Ранения получили 527 человек. Всего на фестивале Route 91 Harvest, который в момент стрельбы уже заканчивался, находились около 22 тысяч человек.

Точных сведений обо всех погибших нет, но американским журналистам удалось узнать, кем были некоторые из них.

35-летний Адриан Мерфитт из Аляски приехал в Лас-Вегас на кантри-фестиваль с друзьями, он по профессии рыбак и хотел отдохнуть после удачного сезона (здесь и далее — по сообщениям The New York Times).

29-летний Сонни Мелтон работал медбратом в Теннесси, во время стрельбы он схватил свою жену и побежал; пуля попала ему в спину. Супруга Мелтона (они были женаты около года) выжила.

53-летняя Сьюзан Смит, поклонница кантри из Калифорнии, сотрудница местной школы и мать двоих детей. Смит приехала в Лас-Вегас с друзьями на концерт.

Механик из Канады Джордан Макилдун, 23 года. Приехал в Лас-Вегас с девушкой.

Лиза Ромеро-Муниз из Нью-Мексико оказалась в Лас-Вегасе на годовщину свадьбы. Муж купил ей билеты на любимого кантри-певца Джейсона Элдина, во время выступления которого началась стрельба. Ромеро-Муниз работала в школе консультантом, у нее трое детей.

Канадка Джессика Климчук из Альберты работала школьным библиотекарем в провинции Альберта и водила школьный автобус. У 28-летней женщины было четверо детей.

Чарльстон Хартфилд, 34-летний полицейский из Лас-Вегаса, был на концерте не при исполнении. Он писал мемуары о службе в полиции и работал тренером детской команды по американскому футболу. О его смерти сообщил The Las Vegas Review Journal.

Точных сведений о личностях других погибших пока нет.