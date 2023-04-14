«Пули будут в душу лететь, Алла будет петь». Кристина Орбакайте выпустила песню к 74-летию Аллы Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню перед днем рождения своей матери Аллы Пугачевой. Композиция называется «Алла будет петь».

В песне есть такие слова:

«Камни будут с неба лететь, Алла будет петь.

Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь.

Пули будут в душу лететь, Алла будет петь.

Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь.

Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь».

Кристина Орбакайте — Алла будет петь (Audio ПРЕМЬЕРА) Кристина Орбакайте

В своем инстаграме Орбакайте написала, что это особенная для нее песня: «О маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть».

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 74 года.

В сентябре 2022 года мужа Аллы Пугачевой, комика Максима Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил «иностранным агентом». В ответ певица попросила министерство включить в реестр «иноагентов» и ее. В своем посте она написала, что солидарна со своим мужем, который является патриотом России и желает своей стране «мирной жизни» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели». В октябре Пугачева сообщила, что покинула Россию и находится в Израиле.

В апреле 2023 года активист попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица не комментировала донос активиста.

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