«Пули будут в душу лететь, Алла будет петь». Кристина Орбакайте выпустила песню к 74-летию Аллы Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню перед днем рождения своей матери Аллы Пугачевой. Композиция называется «Алла будет петь».
В песне есть такие слова:
«Камни будут с неба лететь, Алла будет петь.
Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь.
Пули будут в душу лететь, Алла будет петь.
Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь.
Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь».
В своем инстаграме Орбакайте написала, что это особенная для нее песня: «О маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть».
15 апреля Алле Пугачевой исполнится 74 года.
В сентябре 2022 года мужа Аллы Пугачевой, комика Максима Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил «иностранным агентом». В ответ певица попросила министерство включить в реестр «иноагентов» и ее. В своем посте она написала, что солидарна со своим мужем, который является патриотом России и желает своей стране «мирной жизни» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели». В октябре Пугачева сообщила, что покинула Россию и находится в Израиле.
В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица не комментировала донос активиста.