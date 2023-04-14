Спортсменам из Украины запретили участвовать в одних соревнованиях с атлетами из России и Беларуси

Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, запрещающий украинским национальным сборным командам участвовать в международных соревнованиях, если в них также участвуют спортсмены из России или Беларуси.

Ведомство выпустило приказ 12 апреля, СМИ обратили внимание на документ после его публикации в телеграм-канале украинского депутата Жана Беленюка.

Ограничения распространили на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.

Министерство поручило, чтобы профильные органы отзывали украинские делегации с соревнований, если в них участвуют российские и белорусские спортсмены.

О планах ввести такой запрет власти Украины объявили в конце марта после того, как Международный олимпийский комитет представил рекомендации по допуску россиян и белоруссов к международным соревнованиям. МОК предложил допустить к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают войну, не связаны с силовыми органами и выступают под нейтральным флагом.

В конце января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий, в том числе, что они не поддерживают войну. Больше 30 стран выступили за то, чтобы россиян и белоруссов не допускали до международных соревнований, в том числе до Олимпиады 2024 года.

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