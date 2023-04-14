В Славянске российскими ударами разрушены жилые дома. Есть погибшие

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате российских ударов по Славянску разрушены многоэтажные жилые дома. Об этом он написал в фейсбуке.

Он рассказал, что по состоянию на 18:00 по местному времени известно о пяти погибших, еще 15 человек получили ранения.

«Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок», — говорится в его сообщении.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Славянске произошли не менее семи взрывов в районе школы № 8. По его словам, один дом частично разрушен, в двух произошло возгорание квартир, также повреждены дома вокруг.

Удары также были нанесены по Краматорску, сообщил мэр города Александр Гончаренко. Он заявил, что в результате повреждены несколько многоквартирных домов и остекление учебного заведения. По предварительным данным, никто не пострадал.

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