Зеленский ввел санкции против Акинфеева, Авербуха и дочери Шойгу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении более чем 400 физических лиц и 241 компании, связанных с Россией.

Первым указом вводятся ограничения в отношении 82 российских и белорусских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов. Среди тех, в отношении кого Украина ввела экономические и другие санкции, — футболист Игорь Акинфеев, фигуристы Илья Авербух и Елизавета Туктамышева, а также гимнастка Светлана Хоркина.

Кроме того, в санкционный список внесли Ксению Шойгу — президента Федерации триатлона России и дочь министра обороны Сергея Шойгу.

Другой указ вводит санкции в отношении 351 физического лица и 241 компании, которые в том числе предоставляют услуги в области цифровых технологий. В этом случае ограничения установлены на 10 лет.

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