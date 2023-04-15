Жители Казани сообщили, что слышали взрыв. В МЧС об этом ничего не знают

Жители Казани сообщили в соцсетях, что слышали звуки взрыва в районе танкового полигона, пишет издание Inkazan. Сами журналисты рассказали, что в южной части города, а также в пригородных поселках виден столб дыма.

Телеграм-канал «В Татарстане поймут» утверждает, что в пригороде Казани два крупных пожара. По словам очевидцев они слышали два взрыва — в районе деревни Куюкм и села Усады.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану заявили Inkazan, что в экстренные службы не поступало никаких сообщений о взрывах, «хлопках» или возгораниях в южной части города.

На сайте властей Казани отмечается, что в октябре 2022 года на танковом полигоне Казани находился сборный пункт для мобилизованных на войну в Украину.