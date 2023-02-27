В Москве откроют десять магазинов белорусского аналога IKEA

Союз торговых центров России подписал соглашение о сотрудничестве с белорусской компанией Swed House, которая производит аналоги товаров шведской IKEA.

Как сообщил ТАСС глава союза Булат Шакиров, в 2023 году планируется открыть десять магазинов Swed House в Москве площадью до тысячи квадратных метров, а в следующие годы — до 50 магазинов по всей России.

«Мы сейчас получили больше ста запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить. Неважно, где это будет находиться — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы», — рассказал он.

Также Шакиров заявил, что ведет переговоры о том, чтобы Swed House стала арендатором торговых центров «Мега», в которых раньше располагались магазины IKEA.

Шведская Ingka Group, владеющая в России сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», приостановила работу вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В августе 2022 года магазины IKEA провели распродажу оставшихся товаров.

В феврале 2023 года стало известно, что комиссия правительства РФ дала согласие на продажу всех заводов IKEA в России. Их покупают производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Также сообщалось, что Ingka Group начала поиски покупателей на свою недвижимость в России.

Читайте также

В страны ЕС поставляют мебель и древесину, при производстве которой используют принудительный труд белорусских заключенных, в том числе политических Торговля не прекратилась даже после введения санкций из-за войны в Украине

Читайте также

В страны ЕС поставляют мебель и древесину, при производстве которой используют принудительный труд белорусских заключенных, в том числе политических Торговля не прекратилась даже после введения санкций из-за войны в Украине