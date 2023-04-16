В Казахстане возбудили 10 уголовных дел из-за участия граждан страны в войне в Украине

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел в связи с участием граждан страны в войне на территории Украины. Об этом сообщает издание КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Других подробностей, в том числе о фигурантах дел, КНБ не привел. О том, на чьей стороне воевали граждане Казахстана, также не сообщается.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.

В конце сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы, заключившие контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России и «других войсках», смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство.

«Радио Азаттык» писало о нескольких гражданах Казахстана, которые воевали в Украине на стороне России в составе ЧВК Вагнера. Издание отмечало, что среди них были в том числе добровольцы.