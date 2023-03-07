Власти Белгородской области ответили на обращение мобилизованных, которых из теробороны перевели в штурмовые отряды. И заявили, что они не связаны с теробороной
Оперативный штаб Белгородской области отреагировал на обращение жены мобилизованного, которого вместе с сослуживцами перебросили в самопровозглашенную ДНР и записали в штурмовое подразделение. Скриншот ответа оперштаба опубликовало издание Astra.
Из ответа властей следует, что военнослужащие, записавшие обращение, не имеют отношения к территориальной обороне, как они утверждали ранее, поскольку их призвали на службу в рамках мобилизации. Помимо этого, власти подчеркнули, что данная воинская часть прошла необходимую военную подготовку.
Оперативный штаб, комментируя отправку мобилизованных в ДНР, сообщил, что решения о передислокации принимает исключительно министерство обороны РФ, поэтому региональные власти к этому не причастны.
Правительство Белгородской области проинформировало командование военным округом, военную прокуратуру и министра обороны РФ об обращениях родственников мобилизованных.
6 марта в сети появилось видеообращение мобилизованных из Белгородской области, которые до начала марта состояли в теробороне Белгородской области. Они заявили, что их перебросили в ДНР, где сразу же записали в штурмовое подразделение. После этого, рассказали военные, их без подготовки, разведки и связи отправили «штурмовать деревни». По их словам, подразделение понесло потери, в связи с чем военнослужащие отказались выполнять приказы командиров из ДНР.
Ранее подобное обращение записывали мобилизованные из Иркутской области. Они также просили вернуть их из штурмовых подразделений в тероборону. Помимо этого, военнослужащие сообщали, что командиры из ДНР отправляют их штурмовать опорные пункты без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки.
До них обращение опубликовали мобилизованные из Тувы. Они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из самопровозглашенной ДНР.