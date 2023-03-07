Власти Белгородской области ответили на обращение мобилизованных, которых из теробороны перевели в штурмовые отряды. И заявили, что они не связаны с теробороной

Оперативный штаб Белгородской области отреагировал на обращение жены мобилизованного, которого вместе с сослуживцами перебросили в самопровозглашенную ДНР и записали в штурмовое подразделение. Скриншот ответа оперштаба опубликовало издание Astra.

Из ответа властей следует, что военнослужащие, записавшие обращение, не имеют отношения к территориальной обороне, как они утверждали ранее, поскольку их призвали на службу в рамках мобилизации. Помимо этого, власти подчеркнули, что данная воинская часть прошла необходимую военную подготовку.

Оперативный штаб, комментируя отправку мобилизованных в ДНР, сообщил, что решения о передислокации принимает исключительно министерство обороны РФ, поэтому региональные власти к этому не причастны.

Правительство Белгородской области проинформировало командование военным округом, военную прокуратуру и министра обороны РФ об обращениях родственников мобилизованных.

6 марта в сети появилось видеообращение мобилизованных из Белгородской области, которые до начала марта состояли в теробороне Белгородской области. Они заявили, что их перебросили в ДНР, где сразу же записали в штурмовое подразделение. После этого, рассказали военные, их без подготовки, разведки и связи отправили «штурмовать деревни». По их словам, подразделение понесло потери, в связи с чем военнослужащие отказались выполнять приказы командиров из ДНР.

Ранее подобное обращение записывали мобилизованные из Иркутской области. Они также просили вернуть их из штурмовых подразделений в тероборону. Помимо этого, военнослужащие сообщали, что командиры из ДНР отправляют их штурмовать опорные пункты без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки.

До них обращение опубликовали мобилизованные из Тувы. Они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из самопровозглашенной ДНР.

Обращение военнослужащих из Тувы

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке

Обращение военнослужащих из Тувы

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке