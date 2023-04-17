Проект Gulagu.net Владимира Осечкина опубликовал показания двух бывших заключенных Азамата Улдарова и Алексея Савичева, воевавших в Украине в составе ЧВК Вагнера. И Улдаров, и Савичев были помилованы указом президента России. В ЧВК Вагнера они занимали командные посты. Подтверждения их показаний из других источников нет.

Савичев, который, по его словам, провел в местах лишения свободы 30 лет, в частности, рассказал, что при нем были расстреляны около 70 бывших заключенных, которые отказывались выполнять приказы.

Кроме того, Савичев признался, что в январе 2023 года на территории Бахмута по приказу вышестоящих командиров бросил 30 гранат Ф-1 в яму, заполненную убитыми и ранеными украинцами и россиянами, а затем залил останки примерно 60 человек бензином и поджег, чтобы уничтожить тела. Савичев также подробно рассказал на камеру об убийстве 10 подростков и более 20 безоружных украинцев по распоряжению командиров, а также приказе «зачистить жилой дом» и убить всех находившихся в нем.

Улдаров, в свою очередь, заявил, что по приказу убивал детей в Соледаре и Бахмуте. По словам Улдарова, «давали команду зачистить и уничтожить всех» — мужчин, женщин, пожилых людей и детей. Он рассказал, как убил девочку в Соледаре. «Ей пять-шесть лет, а я выстрелил, ты понимаешь, контрольный», — рассказал он.

Оба наемника рассказали о многочисленных потерях ЧВК Вагнера, а Улдаров заявил, что был свидетелем того, как родственникам погибших наемников выдают пустые цинковые гробы для захоронения, в том числе в Ростовской области.

И Улдаров, и Савичев утверждают, что командование ЧВК Вагнера угрожает наемникам «обнулением», то есть убийством, за общение с журналистами и раскрытие какой-либо информации о происходившем в зоне боевых действий. Наемники, отвечая на наводящие вопросы Осечкина, также заявили, что уверены в том, что основатель ЧВК Евгений Пригожин выполняет распоряжения Владимира Путина, и расследовать преступления, совершенные в зоне боевых действий, в России не будут.

Полностью видеосвидетельства Азамата Улдарова и Алексея Савичева можно посмотреть здесь (Внимание! Видео содержит описания жестокости, насилия и убийств, а также ненормативную лексику).

Публикацию видео прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира», — написал Ермак в телеграме. «Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет», — добавил он.

Пригожин отрицает информацию из публикации Gulagu.net. «По поводу расстрелов детей: конечно же никто никогда не расстреливает ни мирняк (мирные жители — прим. „Медузы“), ни детей. Это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились», — заявил бизнесмен.

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