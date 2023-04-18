Польша возобновит транзит украинской сельскохозяйственной продукции (но не ее импорт)

Власти Украины и Польши договорились возобновить транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши.

Об этом вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. сообщила по итогам переговоров в Варшаве, сообщает «Европейская правда». По ее словам, транзит заработает в ночь на 21 апреля.

По ее словам, Киев понимает ситуацию польских фермеров так же, как и Варшава понимает положение украинских фермеров, которые страдают от войны. «В конце концов, первопричиной этой ситуации является именно российская агрессия. И мы сделаем все, чтобы Россия не воспользовалась ситуацией», — заявила Свириденко.

К транзиту через территорию Польши будут применены дополнительные меры контроля, о которых поставщикам объявят в ближайшее время, сообщили в министерстве аграрной политики Украины.

Польша объявила 15 апреля, что временно ограничит импорт зерна и ряда продовольственной продукции из Украины до 30 июня 2023 года. Одновременно с этим, как заявили власти Украины, Польша запретила транзит сельскохозяйственной продукции через свою территорию.

Вслед за Польшей импорт сельскохозяйственной продукции из Украины временно запретили Словакия и Венгрия. Также этот вопрос обсуждают в Болгарии. Во всех упомянутых странах Европы фермеры устраивали протесты из-за того, что в этих странах из-за логистических проблем начало оседать украинское зерно, а производители стали закупать более дешевую украинскую продукцию.