В Южной Осетии бывшего бойца ЧВК Вагнера, завербованного из колонии, заподозрили в убийстве. Погибший был «добрым и безобидным парнем», заявил бывший глава республики

В Южной Осетии бывшего бойца ЧВК Вагнера Георгия Сиукаева задержали по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом сообщает местное агентство РЕС.

Убийство произошло в Цхинвали вечером 17 апреля, погибшим был 38-летний Сослан Валиев, причиной его смерти стали ножевые ранения.

Валиев был известен в городе; бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты написал, что он был «добрым и безобидным парнем, которого все, за редким исключением, любили как родного».

После убийства глава Южной Осетии Алан Гаглоев провел экстренное совещание, в ходе которого назвал дело «резонансным» и потребовал немедленно задержать подозреваемых. В итоге были задержаны Сиукаев и еще два человека.

По данным издания «Сапа», Сиукаев недавно вернулся из Украины, где воевал в составе ЧВК Вагнера. В ЧВК он попал из колонии, где отбывал наказание за убийство, совершенное в 2014 году.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, комментируя произошедшее, сказал, что его организация сейчас уточняет, «кого убил и за что Георгий Сиукаев». Он также заявил, что «после работы в ЧВК Вагнера преступность снижается в 10 и более раз».

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