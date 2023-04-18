Военком Москвы: призывников будут искать с помощью системы распознавания лиц

Установленная в Москве система «умных камер», распознающих лица, используется, в числе прочего, для поиска призывников, рассказал ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

По словам Локтева, основной причиной, по которой призывники не идут в военкомат, проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку.

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — заявил военком.

С такой информацией о человеке, подчеркнул он, оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

С 1 апреля в России начался весенний призыв, в рамках которого на срочную службу собираются отправить 147 тысяч человек.

В апреле в России были приняты поправки, узаконивающие рассылку электронных повесток и вводящий ряд запретов для «уклонистов», не явившимся в военкомат, в частности, будут запрещать выезд за границу и проведение операций с недвижимостью.

В Госдуме и Минцифры заявили, что весной 2023 года электронные повестки рассылать не будут, в то же время военком Москвы утверждает, что новая система заработает уже в эту призывную кампанию.

Читайте также

Как сняться с воинского учета, если вы за границей — и не хотите лишиться права покупать и продавать имущество в РФ? Инструкция «Медузы» и «Призыва к совести»

Читайте также

Как сняться с воинского учета, если вы за границей — и не хотите лишиться права покупать и продавать имущество в РФ? Инструкция «Медузы» и «Призыва к совести»