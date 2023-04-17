«Это сталинский срок и сталинская процедура» Что говорят о приговоре Владимиру Кара-Мурзе. Его посадили на 25 лет

Владимир Кара-Мурза на оглашении приговора в Московском городском суде. Кадр трансляции из зала суда. 17 апреля 2023 года Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Московский городской суд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы, признав его виновным по статьям о распространении «фейков» про российскую армию, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о «государственной измене». 25 лет — это максимальный срок, который мог суд назначить политику. Столько и запрашивал прокурор. «Медуза» собрала реакции на решение суда.

политик, журналист, политзаключенный

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адвокат Владимира Кара-Мурзы

25 лет колонии строго режима. 25 лет. Это максимум. Вряд ли такой срок можно было бы назначить, следуя букве закона. Создается впечатление, что если можно было назначить больше — назначили бы больше. Ровно то, что запрашивал прокурор. Это очень страшная, но высокая оценка работы Владимира как политика, как гражданина. Он так этот приговор и воспринимает. Когда он его услышал, он сказал: «Моя самооценка даже поднялась. Я понял, что все делал правильно. 25 лет — это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верил как гражданин, как патриот, как политик. Значит, я делал все правильно».

мать Владимира Кара-Мурзы

Мне казалось, что я заснула и проснулась в романе Кафки. В зал, когда туда могли зайти реальные родственники и друзья, не говоря уже о послах, там уже находились какие-то люди, которые занимали все стулья. Я ожидала срок в 24 года и 11 месяцев.

политолог

25 лет — у меня эта цифра в голове не помещается. Судьи, прокуроры и все эти вот вонючие путинские прихлебатели — они вообще сами-то понимают, что это просто дико давать такой срок человеку, который никого не убил и ничего не украл? Совсем поехавшие они.

председатель правления «Мемориала»

Этот приговор чудовищен по срокам, которых не знали даже в брежневские времена. Диссидентов сажали, но это были другие сроки. Сейчас этот срок сопоставим только со временами Сталина. Особенно чудовищно, что это приговор за слова. Это, собственно, симптом того, что власть боится слов, пытается заткнуть рты тем, кто выступает против нее. Это бессмысленные попытки, с одной стороны, а с другой — это и показатель разницы между сегодняшней Россией и цивилизованными странами. В цивилизованных странах люди могут говорить то, что они думают, не оглядываясь на мнение министра обороны, генерального прокурора и кого бы то ни было еще. Мнение есть мнение. И до тех пор пока у нас не будет интеллектуальной свободы, о которой писал Сахаров, до тех пор, к сожалению, надеяться на перемены к лучшему, на то, что Россия действительно станет мировой державой, не приходится.

председатель совета «Мемориала»

Приговор несправедливый, незаконный, жестокий и вообще не имеющий никакого отношения к понятию права. И он абсолютно противоречит конституции РФ, которая по-прежнему гарантирует права и свободы. Я понимаю, что господа из власти в ближайшее время окончательно ее зачистят, но пока там права и свободы гарантированы. Но вот все это абсолютно противоречит [конституции]. Мне очень больно и горько за моего друга Владимира Кара-Мурзу, потому что это честный человек, который честно делал свое дело, делал в интересах России, делал в интересах граждан России. И вот за это такой вот приговор.

бизнесмен

25 лет колонии строгого режима. Показательный политический процесс — показательный срок. Володя знал, что срок будет максимальный. В своем последнем слове он говорил: «За выступления против войны в Украине. За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. За содействие принятию персональных международных санкций по „закону Магнитского“ против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого — я этим горжусь». Таких как Владимир Кара-Мурза сегодня в России — в буквальном смысле единицы. Я горжусь дружбой с ним.

оппозиционный политик

Я глубоко возмущен тем приговором, который был сегодня вынесен Владимиру Кара-Мурзе. Он получил 25 лет. Я оцениваю этот приговор как незаконный, бессовестный и просто-напросто фашистский.

Я считаю, что Владимир Кара-Мурза преследуется по политическим мотивам. Хочу выразить поддержку ему и членам его семьи. Я очень беспокоюсь за его здоровье. Я видел его после второго отравления и был свидетелем, как его здоровье уже было практически уничтожено.

Срок, который он получил, это месть за то, что он в свое время не умер, пережив два отравления, которые были совершены, очевидно, и это уже доказано, сотрудниками ФСБ России.

сотрудник ФБК

Кара-Мурза и Борис Немцов лоббировали персональные санкции против ближайшего окружения Путина. Немцова убили. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы. Друзья Путина боятся санкций и готовы на все, чтобы сохранить свои дворцы и яхты. Нам нужно больше санкций. Немедленно.

оппозиционный политик

Владимиру Кара-Мурзе — 25 лет. Трусы даже не дали никому записать его сегодняшние слова. Судья по фамилии Подопригоров, фигурант «списка Магнитского» — удобно запомнить, фамилия необычная. Не уйдет не просто от люстрации, а и от колонии. Приговор писал, конечно, не он, но про автора — это уже в Гаагу. Сейчас главное — чтобы Володя выжил. Все остальное — понятно давно. Водораздел проведен давно.

главный редактор «Медиазоны»

Понятно, за что Кара-Мурзе дали 25 лет. Конечно за работу над санкционными списками и законом Магнитского. И нет никаких сомнений, что такой срок был согласован с Владимиром Путиным. Как с ним же были согласованы и две попытки отравления Кара-Мурзы. То есть санкции вызывают у них особенное бешенство.

журналист

Повторюсь — Владимир Кара-Мурза (по моему мнению) — честный и порядочный человек, любящий Россию и не совершавший никакую «госизмену». Приговор сегодня ему на 25 лет тюрьмы — это политический приговор, нечестный и несправедливый. Этот приговор должен быть отменен, а Владимир — выпущен на свободу и ему должны быть принесены извинения.

политик

Когда суд выносит приговор по политически мотивированному уголовному делу, он выносит приговор не подсудимому, а государству, в том числе самому себе. Политические репрессии — это всегда приговор государству.

председатель партии «Яблоко»

Это абсолютно жестокий и бесчеловечный приговор человеку, гражданину страны, который любит ее, но не так, как это велено и как сказано. Потому что я абсолютно убежден, что Володя делал все для того, чтобы его родная страна, для которой [он] многое делает, становилась лучше. Да, он не согласен с действиями власти, но у него есть на это право. Его предки отдали свою жизнь за нашу страну, его папа очень много работал для того, чтобы наша страна была свободной, настоящей, честной. Того же хотел и Володя.

политик

Никаких надежд не было. Не для того это все затевали, чтобы было какое-то освобождение. Понятно, что у этих людей нет ни милосердия, ни человечности, не говоря уж о справедливости и законности. Это не про них. Это люди, у которых зло поселилось в душе и они действуют в соотвествии с этим злом.

правозащитник

Я думал, они для приличия скостят год или два. Но они, видимо, решили устроить демонстративное судилище: дать по максимуму и показать всем, что вот он — настоящий изменник родины со всеми вытекающими, и так будет со всеми. В сущности сталинский срок, и сталинская процедура. Закрытый суд и даже оглашение приговора при закрытых дверях, что вообще противозаконно. Ну, сейчас может быть глупо говорить о законах, потому что они нарушили все мыслимые законы, которых коснулся этот процесс. Они устроили политическую демонстрацию неприятия никакой критики и любого мнения, которое не совпадает с официозным.

лидер белорусской оппозиции

Я осуждаю приговор в отношении моего друга Владимира Кара-Мурзы и требую его немедленного освобождения. Он смелый и умный голос разума, противостоящий бесчеловечному путинскому режиму и [российской] агрессии против Украины. Этот приговор — очередная насмешка над правосудием.

посол Великобритании в России

. Владимир Кара-Мурза был приговорен сегодня к 25 годам лишения свободы. Приговор вынесли в результате поспешного закрытого судебного разбирательства. Против него было возбуждено уголовное дело за смелое выступление против вторжения России в Украину. Правительство Великобритании выражает солидарность с Владимиром Кара-Мурзой и его семьей и призывает к его немедленному освобождению.

Сегодняшнее решение приговорить Владимира Кара-Мурзу к 25 годам тюрьмы за критику политики правительства своей страны — это еще один чудовищный признак репрессий, охвативших Россию. Мы призываем к его немедленному освобождению.

Право иметь политические взгляды или не соглашаться с решениями правительства — одна из основных свобод, закрепленных как в российской конституции, так и международных договорах, участницей которых является Россия.

Данное решение — это попытка заглушить инакомыслие в стране и демонстративно показать, что случается с людьми, которые отважились не согласиться с политикой российского правительства. Кара-Мурза показал, что правду властям говорят патриоты, а не предатели. Криминализация критики действий правительства — это проявление страха, а не силы.

Три десятилетия назад свободная и демократическая Россия пыталась в борьбе появиться на свет. Сегодняшний приговор — это печальное свидетельство темного поворота, к которому пришла эта борьба. Несмотря на этот приговор, свободомыслящие люди в этой стране и по всему миру признают Владимира Кара-Мурзу человеком чести и совести, решительным защитником гражданских и политических прав, союзником народа в его борьбе за свободную и демократическую Россию.

министр иностранных дел Латвии

Я осуждаю несправедливый и суровый приговор в отношении видного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, вынесенный сегодня российским судом. Я принял решение наложить запрет на въезд в страну для десяти российских граждан, замешанных в этом сфабрикованном деле. Я призываю ЕС также ввести санкции.

верховный комиссар ООН по правам человека

Приговор, вынесенный сегодня оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, стал еще одним ударом по закону и гражданскому пространству в РФ. Кара-Мурзу судили по обвинениям, связанным с законным осуществлением его права на свободу мнения, свободу слова и свободу ассоциации, включая его публичную критику вооруженного вторжения России в Украину. Никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав, и я призываю российские власти немедленно его освободить.

Европейский союз решительно осуждает принятое судом решение приговорить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по политически мотивированным обвинениям.

Сегодняшнее возмутительно жесткое решение суда в очередной раз четко демонстрирует использование судебной власти в политических целях для оказания давления на активистов, правозащитников и любых лиц, высказывающихся против незаконной агрессивной войны России против Украины.

Мы призываем Россию немедленно и безоговорочно освободить всех лиц, лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям.

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