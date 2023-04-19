В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков

Беспилотник без опознавательных знаков упал в лесополосе в Щекинском районе Тульской области, сообщил региональный комитет по безопасности. Там отметили, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

Телеграм-канал Mash утверждает, что беспилотник со взрывчаткой летел в сторону Первомайской ТЭЦ и упал в районе деревни Минино. Его, как сообщается, посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Телеграм-канал Shot пишет, что беспилотник с размахом крыльев в два с половиной метра летел на низкой высоте и врезался в дерево.

Это четвертый инцидент с беспилотниками в Тульской области, отмечает ТАСС.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину неоднократно сообщалось об атаках беспилотников на разные объекты в регионах России, а также о падении дронов. Российские власти обвиняли в ряде таких атак Украину. В Киеве о причастности к таким операциям на территории России официально не объявляли.