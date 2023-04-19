Юлия Морозова / Reuters / Scanpix / LETA

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии, которая, среди прочего, подразумевала значительное увеличение общей численности войск — примерно на 500 тысяч человек. В марте 2023 года агентство Bloomberg писало, что Минобороны России рассчитывает добиться этого с помощью массового набора контрактников. В стране развернута масштабная рекламная кампания. «Новая газета Европа» изучила, как россиян агитируют отправиться в армию (а другими словами — на фронт). «Медуза» пересказывает главное из этого текста.

Российские власти, как пишет «Новая газета Европа», пока не готовы объявлять вторую волну мобилизации, делая ставку на то, что министерству обороны удастся привлечь достаточное число контрактников и добровольцев. С этой целью в России развернута масштабная рекламная кампания. Только во «ВКонтакте» журналисты нашли 75 тысяч рекламных объявлений с призывом отправиться на фронт, при этом 70% из них появились с начала марта.

Согласно подсчетам издания, почти 90% всех объявлений — реклама контрактов с Минобороны, еще две с половиной тысячи — посты о поиске добровольцев и наборе в ЧВК Вагнера. «Новая газета Европа» пишет, что среди самых популярных рекламных лозунгов были «Служба по контракту — выбор настоящих мужчин!», «Военная служба — стабильность и уверенность в жизни!» и «Ты нужен своей стране!»

Журналисты утверждают, что для вербовки россиян власти задействовали все административные ресурсы. В частности, не менее 19 тысяч объявлений о контрактной военной службе появились в аккаунтах региональных властей, еще почти четыре тысячи — в пабликах бюджетных учреждений и учебных заведений, включая школы и детские сады. В последних потенциальных добровольцев заманивают различными преимуществами для детей, вроде бюджетных мест в вузах и путевок в детские лагеря.

Кроме того, журналисты обнаружили почти 20 тысяч рекламных постов в городских и новостных пабликах, а также в группах по поиску работы. В частности, на сайте HeadHunter размещено не менее 650 вакансий. Остальные объявления были размещены в группах без явной тематической направленности.

Рекламой в интернете кампания по набору солдат не ограничивается. Такая реклама появляется в подъездах жилых домов, на автобусных остановках и билбордах. В школах проводят тематические мероприятия для старшеклассников — их убеждают заключить контракт сразу после выпуска. Более того, в правительстве Калининградской области в начале апреля рассказали о планах «информировать» жителей о контрактной службе по телефону.

«Новая газета Европа» отмечает, что в ряде российских городов появились мобильные агитационные пункты, а центры занятости начали активно предлагать безработным заключить контракт с Минобороны. Подобное мероприятие под девизом «Верю в себя, думаю о будущем, служу России!» прошло в селе Яр-Сале Ямало-Ненецкого округа 27 марта. К агитационной кампании присоединились поликлиники города Химки, которые обещают полную диагностику за одни сутки для поступающих на военную службу.

ЧВК Вагнера тоже ведет активный набор бойцов. В начале марта ее создатель Евгений Пригожин объявил, что ЧВК открыла в 42 российских городах центры для вербовки наемников. Позднее стало известно, что военная компания запустила мобильные центры для набора наемников, перемещающиеся от города к городу. В группе ЧВК во «ВКонтакте» говорится, что только за апрель сотрудники компании планируют посетить больше 36 тысяч населенных пунктов.

Несмотря на размах рекламной кампании, военный эксперт Кирилл Михайлов считает, что у Минобороны мало шансов выполнить поставленный план. «Летом [2022 года] люди шли на войну ненадолго подзаработать по краткосрочным контрактам. Сейчас Минобороны заключает бессрочные контракты, которые будут завершены только по решению Путина. Набирать солдат стало гораздо сложнее. Тем более, люди уже имеют представление о положении дел на фронте», — сказал Михайлов.

В то же время он добавил, что если Россия продолжит воевать, не считаясь с потерями, то вскоре Кремль окажется перед выбором между стратегическим поражением и мобилизацией. «Что из этого более опасно для устойчивости режима? Наверное, все-таки поражение», — заключил Кирилл Михайлов.

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