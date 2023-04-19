Из российского учебника для четвертого класса убрали упоминания Киева в разделе о Киевской Руси

В новой редакции учебника «Окружающий мир» для четвертого класса, выпущенного издательством «Просвещение», убрали несколько упоминаний Киева в главах об истории Киевской Руси. Об этом сообщает «Медиазона», которая ознакомилась с несколькими страницами новой версии учебника и сравнила их с версией 2021 года.

В старом издании говорилось, что летопись «Повесть временных лет» написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор. В новой версии Нестор стал просто монахом, без уточнения места службы.

«Медиазона» также заметила, что в версии учебника 2021 года говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, а в новой версии — «в столице». Также поменялась фраза «После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь». Теперь она звучит так: «После смерти Олега Русью стал править князь Игорь».

В учебнике по истории России за шестой класс (версия 2016 года) говорится: «882 год, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства». В редакции 2023 года написано иначе: «Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, которые возводили свой род к Рюрику. С его призванием в 862 году в Новгород связывают образование государства Русь».

«Медиазона» отмечает, что новая редакция учебника «Окружающий мир» отправлена в печать и в продажу пока не поступила. Журналистам также стало известно о подготовке методических материалов, в которых уточняется роль Киева в истории России. По словам источника в издательстве «Просвещение», методички поступят в школы к концу весны.

В апреле 2022 года «Медиазона» со ссылкой на редакторов «Просвещения» сообщала, что руководство издательства выступило с негласным распоряжением свести к минимуму упоминания Украины и Киева в российских школьных учебниках. По словам редакторов, «вычищать» Украину из учебников начали еще после 2014 года, стараясь упоминать как можно реже. Издание писало, что после 24 февраля редакторам пришлось «почиркать около 15% текстов».

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