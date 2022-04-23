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После начала войны в Украине руководство издательства «Просвещение» выступило с негласным распоряжением свести к минимуму упоминания Украины и Киева в российских школьных учебниках. Об этом « » рассказали три редактора издательства.

Такое распоряжение поступило в первый день войны — 24 февраля. Просьбу руководства убрать «некорректные» упоминания Украины до сотрудников «Просвещения» донесли на «конфиденциальной» встрече, рассказали собеседники издания.

По их словам, «вычищать» Украину из школьных учебников начали еще после 2014 года, стараясь упоминать страну как можно реже и осторожнее. Теперь редакторы должны убирать упоминание государства везде, где это возможно. После 24 февраля им пришлось «почиркать около 15% текстов», узнала "Медиазона".

«То есть перед нами стоит задача — сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора», — рассказал сотрудник «Просвещения».

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Один из собеседников «Медиазоны» отметил, что при такой редактуре учебников важен контекст: «Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя». Так, например, по его словам, в учебниках истории один раз можно упомянуть, что была образована Киевская Русь, но дальше называть ее просто Русь.

Кроме того, как узнала "Медиазона", иногда редакторы могут сами придумывать формулировки для упоминания Украины, но часто начальство просто присылает им готовые абзацы, которые они корректируют.

В издательстве не смогли оперативно прокомментировать информацию об инструкциях насчет слов «Украина» и «Киев» в учебниках.

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