Московский городской суд отклонил апелляцию на приговор политику Илье Яшину по делу о распространении «фейков» про российскую армию, сообщает «Медиазона».

Мещанский суд Москвы вынес приговор Яшину 9 декабря 2022 года. Политик получил восемь с половиной лет колонии общего режима. Защита Яшина обжаловала приговор. 26 декабря стало известно, что политика этапировали из Москвы в следственный изолятор Ижевска. Яшин участвовал в заседании по апелляции в режиме видеосвязи.

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Дело против Ильи Яшина возбудили из-за стрима, в котором политик рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче во время российской оккупации. По версии обвинения, он распространял «заведомо ложную информацию» по «мотивам политической ненависти», хотя «знал», что Россия принимает меры «по поддержанию мира и безопасности». Яшин, который после начала войны в Украине открыто занял антивоенную позицию и отказался уезжать из России, своей вины не признал.