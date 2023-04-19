Dmitry Serebryakov / AP / Scanpix / LETA

Мосгорсуд 19 апреля рассматривает апелляцию на приговор политику Илье Яшину, которому дали восемь с половиной лет колонии по обвинению в «фейках» про российскую армию. Поводом для дела послужил стрим Яшина в ютьюбе об убийствах мирных жителей в Буче. Расследования, проведенные независимыми журналистами, подтвердили, что к этим убийствам причастны российские военные. В суде Яшин, принимавший участие в заседании по видеосвязи, назвал президента РФ Владимира Путина «военным преступником». Вот полный текст выступления Ильи Яшина.

Граждане судьи! Уважаемые слушатели!

9 декабря 2022 года я был осужден по закону о военной цензуре. Закон этот юридически ничтожен и противоречит Конституции. По сути, он вводит неправовой запрет на публичное несогласие с позицией российских чиновников касательно войны, развязанной президентом Путиным против Украины. Войны, которая резолюцией ООН официально признана актом преступной агрессии в отношении независимого государства.

Назначенный мне приговор поражает воображение: восемь с половиной лет колонии за 20-минутное выступление в интернете. В тюрьме я встречал немало убийц, насильников и грабителей, получивших меньший срок за свои преступления. Хочу подчеркнуть — за настоящие преступления, а не за слова.

В чем же заключается моя вина? В том, что, выполняя свой долг российского политика и патриота, я честно говорил правду об этой войне. И, в частности, рассказал о военных преступлениях, совершенных путинскими войсками в украинском городе Буча.

Скоро год, как я за решеткой. За это время произошло несколько важных событий. Во-первых, проведены полноценные расследования того, что случилось в Буче в период оккупации. После отхода российских частей в городе работали следователи, журналисты и правозащитники из разных стран мира. Были обнаружены многочисленных захоронения и целые братские могилы мирных жителей. По спутниковым снимкам, по видео с дронов, по сообщениям в мессенджерах и по уличным камерам наблюдения удалось восстановить последние минуты жизни десятков обычных горожан, расстрелянных солдатами. У некоторых убитых руки оказались связаны за спиной, фактически их казнили.

Были опубликованы перехваченные телефонные разговоры российских военных, находившихся в Буче. Они говорили родным, что совершали убийства, и жаловались, что боятся сойти с ума из-за участия в расправе над гражданскими лицами. Установлены имена и позывные целого ряда причастных к этому бойцов и командиров. Журналисты связывались с некоторыми из них и публиковали по сути признательные показания.

Преступления в Буче подтверждаются и множественными рассказами местных жителей, ставших свидетелями этих событий. Вся доказательная база задокументирована и, несомненно, ляжет в основу обвинения, которое в скором времени выдвинут международные органы правосудия. И хотя российские власти продолжают твердить, что резня в Буче — это фейк, а мертвые тела изображали загримированные актеры — отвечать, в конце концов, придется.

Второе важное событие, случившееся после моего задержания, — это выдача Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина. Странная ситуация, согласитесь? Путин — военный преступник, а за решеткой остаюсь я — человек, выступающий против развязанной им войны. Не кажется ли вам, граждане судьи, что, продолжая удерживать меня в тюрьме, вы становитесь его подельниками? Вы, наверное, скажете, что ни при чем. Вы же не брали в руки оружие, да? Где вы и где военные преступления. Но ведь и Путин лично не бегал с автоматом, однако все равно теперь вынужден скрываться от правосудия. И совсем не исключено, что в итоге я уступлю ему свое место в тюрьме.

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Хочу обратить внимание, что преступление Путин совершил не только в отношении Украины, но и в отношении нашей с вами страны. Своей политикой он ударил по национальной экономике и безопасности, изолировал Россию на мировой арене и отправил на убой десятки тысяч наших людей. Но что еще страшнее — он создал условия для радикального роста насилия в нашем обществе.

С фронта идет нескончаемый поток мужчин, психика которых травмирована войной. Они научились пользоваться оружием и убивать, смерть для них перестала быть табу. Мы видели, сколько организованных преступных группировок появилось в России после афганской войны. Бойня в Украине значительно перекроет этот масштаб. Уже сейчас число преступлений с использованием оружия в Петербурге удвоилось, а в Москве утроилось. И нас ждет еще больший, чудовищный скачок насилия и дегуманизация общества. Абсолютную ответственность за это несет Владимир Путин.

Ну а пока Россия захлебывается в крови, суд сегодня рассматривает апелляцию на вынесенный мне приговор. Прекрасно понимаю, что единственный способ добиться его смягчения — каяться, молить о прощении, называть черное белым, а заодно еще и сдать кого-нибудь из моих товарищей. Этого не случится. Унижаться и пресмыкаться перед вами, граждане судьи, я не буду. Моя совесть чиста, поэтому я спокойно принимаю свою судьбу.

Сил мне придает ощущение морального превосходства над ворами и убийцами, захватившими власть. Они знают, что я их не боюсь. Я не стал от них бегать, просить пощады и ни разу не опустил перед ними глаза. А еще сил мне придает ощущение ответственности за свою страну.

Маятник истории неумолим, и я осознаю, что, оказавшись в итоге на свободе, стану одним из тех, кому придется разгребать весь этот кровавый бардак. Я стану одним из тех, кто построит на руинах путинизма новую свободную и счастливую Россию.

И поверьте: я готов послужить своей стране и своему народу.

Дело Ильи Яшина

«Он проанализировал все варианты и решил не уезжать. А когда услышал срок, ни разу об этом не пожалел» Яшина отправили в колонию за стрим об убийствах в Буче. Мы поговорили с его адвокатом Марией Эйсмонт

Дело Ильи Яшина

«Он проанализировал все варианты и решил не уезжать. А когда услышал срок, ни разу об этом не пожалел» Яшина отправили в колонию за стрим об убийствах в Буче. Мы поговорили с его адвокатом Марией Эйсмонт