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9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил политика к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» о российской армии, которое возбудили из-за стрима Яшина об убийствах мирных граждан Бучи. В этот же день журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил у президента Владимира Путина о вынесенном приговоре на брифинге по итогам визита Путина в Бишкек. Приводим расшифровку короткого диалога Колесникова с Путиным.

Андрей Колесников: Сегодня Илья Яшин получил…

Владимир Путин: Это кто такой?

Колесников: Блогер.

Путин: А че получил?

Колесников: Получил восемь с половиной лет (Путин вздыхает) по статье о фейках. Вам не кажется, что за слова восемь с половиной лет — ну это какой-то зверский срок?

Путин: Значит, мне… Знаете, как у нас в народе говорят? Если кажется, надо креститься. Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым. Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным, есть определенные, законом обозначенные права защиты граждан, так как они хотели это делать. Можно, наверное, обратиться в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить.

Что-то это напоминает

Владимир Путин неоднократно делал вид, что не знает многих известных людей в России. Так, в 2000 году, отвечая на вопрос о бизнесмене Борисе Березовском, он спросил: «Борис Березовский — это кто?» В 2010 году на одной из встреч, где присутствовал лидер «ДДТ» Юрий Шевчук, Путин спросил у музыканта: «Как вас зовут?» Кроме того, Путин неоднократно отказывался называть фамилию политика Алексея Навального и вместо этого, например, говорил: «Тот персонаж».

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