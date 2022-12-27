Илью Яшина, осужденного по делу о «фейках» про армию, этапировали в СИЗО в Удмуртии

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Политика , которого приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии, этапировали в следственный изолятор № 1 Ижевска. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

«Так Илью и его семью поздравили с наступающим Новым годом», — написала защитница в . Она добавила, что мать Яшина должна была прийти к нему на свидание в московское СИЗО № 4 29 декабря.

О том, что политика этапировали из Москвы в другой регион России, стало известно 26 декабря. В Общественной наблюдательной комиссии города отметили, что Яшина отправили в колонию до вступления приговора в силу. Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников заявил, что подобные случаи связаны с переполненностью московских СИЗО.

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Дело против Ильи Яшина возбудили из-за стрима, в котором политик рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче во время российской оккупации. По версии обвинения, он распространял «заведомо ложную информацию» по «мотивам политической ненависти», хотя «знал», что Россия принимает меры «по поддержанию мира и безопасности». Мещанский суд Москвы вынес приговор Яшину 9 декабря. Защита политика обжаловала его, поэтому приговор пока не вступил в силу.

Дело Ильи Яшина

«Он проанализировал все варианты и решил не уезжать. А когда услышал срок, ни разу об этом не пожалел» Яшина отправили в колонию за стрим об убийствах в Буче. Мы поговорили с его адвокатом Марией Эйсмонт

Дело Ильи Яшина

«Он проанализировал все варианты и решил не уезжать. А когда услышал срок, ни разу об этом не пожалел» Яшина отправили в колонию за стрим об убийствах в Буче. Мы поговорили с его адвокатом Марией Эйсмонт