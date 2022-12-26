ОНК: Илью Яшина, осужденного по делу о военных «фейках», этапировали в колонию до вступления приговора в силу

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Оппозиционного политика , приговоренного к восьми с половиной годам по делу о распространении «фейков» про российскую армию, этапировали из Москвы «в другой субъект РФ». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

«Стоит отметить, что Яшин этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда», — сказал Мельников. Он добавил, что подобные случаи не редки и связаны с переполненностью московских СИЗО.

Мещанский суд Москвы вынес приговор Илье Яшину 9 декабря. Политик получил восемь с половиной лет колонии общего режима. Кроме того, после отбытия срока ему в течение четырех лет будет запрещено пользоваться интернетом. Приговор в законную силу не вступил, так как был обжалован защитой Яшина.

Уголовное дело против Яшина возбудили из-за стрима, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче во время российской оккупации. По версии обвинения, политик распространял «заведомо ложную информацию» по «мотивам политической ненависти», хотя «знал», что Россия принимает меры «по поддержанию мира и безопасности».

Яшин, который после начала войны в Украине открыто занял антивоенную позицию и отказался уезжать из России, своей вины в суде не признал.