Andressa Anholete / Bloomberg / Getty Images

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прямо осудил российское вторжение в Украину после резкой критики со стороны США — она последовала за тем, как бразильский лидер обвинил Соединенные Штаты в поощрении войны. В Вашингтоне обвинили Лулу да Силву в том, что он придерживается тезисов китайской и российской пропаганды.

Бразилия с начала войны России с Украиной занимала нейтральную позицию. Лула да Силва называл российское вторжение «ошибкой», однако публично воздерживался от прямого осуждения действий Москвы. Бразилия не присоединилась к антироссийским санкциям, а также неоднократно отказывалась продавать Украине боеприпасы, несмотря на прямые просьбы европейских стран. Однако, отмечает The Guardian, Запад все чаще стал рассматривать такой нейтралитет как де-факто поддержку действий России.

16 апреля Лула да Силва, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, куда он приехал из Китая, заявил, что предложил лидерам этих государств создать группу из нескольких «не имеющих никакого отношения к войне» стран, которая могла бы выполнять посредническую миссию между Россией и Украиной.

Президент Бразилии выразил убеждение, что Москва и Киев сами не предпринимают инициатив по прекращению войны, а США и ЕС только затягивают конфликт, так как поставляют Украине оружие. «Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире», — заявил да Силва.

На следующий день, вернувшись в Бразилию, Лула да Силва провел двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российский министр приветствовал призывы президента Бразилии к урегулированию путем переговоров, а также передал приглашение от Владимира Путина приехать в Россию.

Заявления Лулы да Силва вызвали резкую критику в США. Белый дом обвинил бразильского президента в том, что он «повторяет российскую и китайскую пропаганду, не обращая внимания на факты». Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщил, что по неофициальным каналам Бразилии «четко дали понять», что недовольны комментариями о роли США в войне.

В МИД Украины, в свою очередь, отметили, что с заинтересованностью следят за усилиями Лулы да Силвы по поиску решения для прекращения конфликта, однако добавили, что президент Бразилии «ставит жертву и агрессора на одну чашу весов». В Киеве предложили Луле да Силва посетить Украину, чтобы «ознакомиться с истинной сущностью российской агрессии».

18 апреля Лула да Силва прямо осудил нарушение территориальной целостности Украины со стороны России. При этом он заявил, что остается приверженным идее создать группу нейтральных стран, чтобы помочь в достижении мира.

Лула да Силва не впервые выступает с предложениями по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Так, идею о создании группы посредников он выдвигал еще в феврале. В начале апреля Лула да Силва предложил Украине уступить России Крым, заявив, что Владимир Зеленский «тоже не может хотеть всего».

Как отмечает The Guardian, своими выступлениями по поводу войны России с Украиной Лула да Силва пытается вернуть Бразилию в мировую политику в качестве влиятельного игрока — после нескольких лет политики изоляции, которую проводил его предшественник Жаир Болсонару.

Хроника войны

Война Четыреста двадцатый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны

Война Четыреста двадцатый день. Онлайн «Медузы»