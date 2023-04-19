Болгария запретила импорт зерна из Украины

Болгария ввела временный запрет на ввоз украинского зерна, сообщает Reuters.

Ограничительные меры не будут касаться транзита, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Гылыб Донев. Он подчеркнул, что Болгария остается солидарной с Украиной, но «банкротство болгарских производителей ничем не будут способствовать ее делу».

Донев также отметил, что София вынуждена принимать такие меры, так как Евросоюз пока не может договориться об общей политике в отношении украинского зерна.

Ранее ввоз украинского зерна и других сельхозкультур запретили Польша, Словакия и Венгрия. Причиной этого стало недовольство местных фермеров: из-за появления дешевого украинского зерна производители продуктов питания перестали покупать их продукцию.

В Еврокомиссии называют такие действия незаконными, так как таможенная политика входит в компетенцию ЕС, а не отдельных стран-членов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас готовится пакет помощи восточноевропейским фермерам на сумму 100 миллионов евро. Она также пообещала принять «превентивные меры» для торговли отдельными видами сельхозпродукции на уровне ЕС.