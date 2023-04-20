Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приехал в Киев, сообщает Kyiv Independent.

Визит Столтенберга ранее не анонсировался.

В феврале 2023 Киев посетили президент США Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен.

В марте в Киев приехал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В конце марта Украину посетили президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Они побывали в Буче, где год назад были совершены массовые убийства мирных жителей.

В июле в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Многие участники альянса выступают за предоставление Украине «дорожной карты» для вступления в НАТО.