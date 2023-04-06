США, Германия и Венгрия выступили против предоставления Украине «дорожной карты» для вступления в НАТО на ближайшем саммите альянса 

США, Германия и Венгрия выступили против того, чтобы предложить Украине «дорожную карту» для вступления в НАТО на летнем саммите альянса, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, разногласия в альянсе возникли в начале апреля на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. На этом мероприятии члены альянса пытались согласовать, что следует предложить Украине по итогам саммита.

Как пишет FT, все члены альянса согласны с тем, что нельзя всерьез обсуждать вступление Украины в НАТО, пока продолжается полномасштабное российское вторжение. Тем не менее два источника издания, присутствовавшие на встречах, рассказали газете, что в НАТО становится все больше сторонников того, чтобы предложить Украине «политический путь» к членству в альянсе на ближайшем саммите.

Также обсуждается возможность преобразования существующей комиссии НАТО-Украина в совет НАТО-Украина, что повысит статус Украины как партнера альянса, отмечает издание.

Против данных предложений выступили в том числе США. Как пишет «Русская служба Би-би-си», это может быть связано с опасениям Вашингтона, что углубление связей Киева с альянсом во время войны может сыграть на руку нарративу Кремля о противостоянии России и НАТО, что, в свою очередь, приведет к еще большей эскалации конфликта.

По словам источников FT, в данный момент США предлагают союзникам сосредоточиться на оказании Киеву краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине победить в этой войне. По словам американских официальных лиц, главным приоритетом на саммите в Вильнюсе должна быть практическая помощь Украине, такая как поставки боеприпасов, а дискуссии о возможных послевоенных политических отношениях только отвлекают от этой цели.

Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года, после того как Россия аннексировала украинские территории. В марте 2023 года Киев получил официальное приглашение на июльский саммит НАТО в Вильнюсе. Комментируя это событие президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита долгосрочных гарантий безопасности для страны.