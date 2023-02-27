Министр финансов США Джанет Йеллен приехала в Киев. Ее визит ранее не анонсировали.

Как сообщает The New York Times, Йеллен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом высокопоставленных украинских чиновников, включая премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Йеллен побывала на Михайловской площади в Киеве, где возложила венок в память о погибших за время войны России с Украиной. Ранее это сделал президент США Джо Байден во время своей поездки в Киев.

Йеллен объявила о предоставлении Украине экономической помощи на 1,25 миллиарда долларов, которые являются частью ранее анонсированного пакета помощи в размере почти 10 миллиардов долларов.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

20 февраля президент США Джо Байден в рамках своей поездки в Европу посетил Киев. Этот визит стал первой поездкой американского лидера в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Заранее визит президента никак не анонсировали. По итогам своей поездки Байден пообещал выделить Украине новый пакет помощи в размере 500 миллионов долларов, включающий артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Кроме того, президент США анонсировал новые санкции против России.

Байден в Киеве

Джо Байден впервые с начала войны посетил Украину — за несколько дней до годовщины российского вторжения. Он встретился с Зеленским «Киев выстоял, Украина выстояла, демократия выстояла»

Байден в Киеве

Джо Байден впервые с начала войны посетил Украину — за несколько дней до годовщины российского вторжения. Он встретился с Зеленским «Киев выстоял, Украина выстояла, демократия выстояла»