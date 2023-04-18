В Москве отменили шествие «Бессмертного полка». Организаторы объяснили это решение соображениями безопасности

Организаторы акции «Бессмертный полк» не подали заявку на шествие в Москве в этом году, сообщила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

По ее словам, движение решило отметить шествие «в связи с безопасностью». Цунаева также добавила, что акция пройдет в других форматах. К примеру, организаторы мероприятия предложили россиянам клеить фотографии родственников-ветеранов на стекла автомобилей, а также внести их данные в онлайн-базу для участия в «виртуальном шествии».

Кроме того, организаторы призвали россиян присоединиться к проекту «Стена памяти», в рамках которого по всей стране будут создаваться экспозиции с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мероприятие не потеряет своей популярности среди россиян. «Альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно», — сказал он.

«Бессмертный полк» — общероссийское движение в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Ежегодно 9 Мая сторонники движения проводили одноименное шествие, во время которого участники акции несли портреты ветеранов ВОВ. В 2021 году в акции принял участие президент Росси Владимир Путин. Рядом с ним шел командир батальона «Спарта» Артем Жога, который нес фотографию погибшего в Донбассе Владимира Жоги, его сына.

В начале апреля 2023 власти граничащих с Украиной регионов начали отказываться от проведения праздничных мероприятий «из соображений безопасности». Так, губернатор аннексированного Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в регионе не будет шествия «Бессмертного полка» и Парада Победы на 9 Мая. Аналогичные решения приняли власти Курской и Белгородской областей.

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