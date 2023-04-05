В Белгородской области в этом году не будет парада Победы 9 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника», — заявил губернатор.

Гладков отметил, что вопрос о проведении «Бессмертного полка» и салюта будет решен позднее, подчеркнув, что «рисковать людьми никто не будет».

Белгородская область стала первой, власти которой объявили об отмене парада в 2023 году. Годом ранее парад отменили в целом ряде приграничных регионов.

В 2022 году на 9 Мая в Белгородской области также не проводился праздничный парад. Шествие «Бессмертного полка» и салют состоялись.