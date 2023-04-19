Российским военным экспертам и «военкорам» пришли посылки с гипсовыми бюстами, похожими на тот, который вручили Владлену Татарскому

Российским военным экспертам пришли посылки с гипсовыми бюстами, похожими на статуэтку, в которую была заложена взрывчатка на творческом вечере Владлена Татарского, сообщил РИА Новости эксперт Константин Сивков.

По данным телеграм-канала Baza, Сивкову пришла посылка с гипсовым бюстом маршала Жукова 17 апреля. Однако после гибели Татарского эксперт решил не получать посылку и обратился в полицию.

«Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию. Посылку вскрывала полиция и взрывники… Бюст был позолочен точно так же, как и та статуэтка, которую получил Владлен Татарский», — цитирует «Коммерсант» слова Сивкова.

В то же время телеграм-канал Shot пишет, что Сивкову за последний месяц дважды приходили «подозрительных отправления». По его словам, до посылки с бюстом Жукова ему пытались передать цветы и неизвестный предмет, однако оба раза он не стал их получать.

Baza пишет, что бюсты для военных экспертов заказали через «ВКонтакте» в мастерской из Ульяновска. По данным канала, заказчик оплатил заказ онлайн и прислал мастерам пять адресов, по которым нужно было отправить посылки. Baza пишет, что их должны были получить военные эксперты Константин Исаев и Константин Сивков, «военкор» Владислав Шурыгин, сотрудник ТАСС Михаил Терещенко и политолог Тимофей Сергейцев.

По информации канала, сейчас заказчика ищут следователи. В его профиле во «ВКонтакте» указано, что он учился в военной академии Смоленска и, судя по нескольким публикациям, поддерживает российское вторжение в Украину, пишет Baza.

В Санкт-Петербурге 2 апреля в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» Владлена Татарского. «Военкор» погиб, еще 40 человек пострадали.

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