После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти массово вывозят украинских детей в Россию. В августе 2022 года уполномоченная при президенте РФ по делам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что усыновила украинского подростка Филиппа Головню, которого вывезли из Мариуполя. В марте 2023-го Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Журналисты издания «Схемы» (проект украинской службы «Радио Свобода») выяснили, где и с кем жил Филипп в Мариуполе до российского вторжения, а также как его вывозили в Россию.

Филипп Головня жил в семье опекунов Сергея Головни и его жены Ирины Калаталовой. Сергей — бывший муж матери Филиппа, которая умерла в 2017 году, когда ребенку было 11 лет. Они переехали в дом № 30 на улице Зелинского в Приморском районе Мариуполя летом 2021 года. Там они находились и когда началось российское вторжение в Украину.

Российские войска начали обстреливать этот район Мариуполя примерно с 11 марта 2022 года, рассказал глава местного объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Дмитрий Харчуков. Под обстрел попал и дом Сергея и Ирины. По словам Харчукова, к 20-м числам марта дом был непригоден для жизни.

«Смотрю, а наш дом уже горит», — приводят журналисты слова самого Филиппа. Он говорил об этом в сюжете российского пропагандистского телеканала «Царьград», где рассказывалось, как подросток попал к Марии Львовой-Беловой. В репортаже рассказывалось, как ВСУ «начали буквально стирать Мариуполь с лица земли», а опекуны Филиппа якобы «выбросили ему сумку с вещами и документами, сказав, что теперь каждый сам за себя».

Брат Сергея Головни Виталий считает, что опекуны не могли бросить мальчика. «Отношения были нормальные, хотя Филипп и сам с характером. Сергей не мог его выгнать. Поругаться немного могли, конечно. Более того, у него была жена Ира, которая относилась к Филиппу очень хорошо», — рассказал Виталий.

Журналисты проекта «Схемы» также связались с учительницей Филиппа, которая до начала войны навещала подростка дома. Она придерживается аналогичной версии. «Опекуны добросовестно выполняли свои обязанности, приходили на родительские собрания, приходили в школу в случае необходимости. Филипп всегда был ухожен, накормлен и хорошо одет. Замечаний к опекунам у нас не было», — рассказала она.

Журналистам не удалось связаться с опекунами Филиппа, все найденные телефонные номера либо отключены, либо по ним никто не отвечает. Брат Виталия рассказал, что у него нет связи с Сергеем, через знакомых он узнал, что приемные родители Филиппа остаются в Мариуполе.

В сюжете «Царьграда» говорится, что Филипп покинул Мариуполь в марте, но опрошенные журналистами знакомые семьи утверждают, что это произошло в апреле. По словам учительницы, подростка вывезли в Донецк сотрудники МЧС России, когда он пришел в супермаркет, где раздавали гуманитарную помощь. Сам Филипп в сюжете российского телеканала говорит, что какое-то время жил в Донецке в больнице вместе с другими детьми из Мариуполя, которые тоже, по его словам, были сиротами.

Журналисты предположили, что детей с оккупированных территорий могли свозить в бывшую областную больницу имени Вишневского в Донецке. Об этом же говорит и советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов, до 27 мая 2022 года Филипп находился в детском социальном центре оккупационной администрации Донецка. Отсюда его и еще как минимум 30 украинских детей вывезли в подмосковный пансионат «Поляны», который входит в состав Детского медицинского центра управделами президента России. Среди этих детей были и трое несовершеннолетних детей мариупольца Евгения Межевого, который затем смог вывезти своих детей из России.

Читайте также

«Пап, у тебя есть максимум пять дней, чтобы нас забрать» «Медуза» рассказывает историю мариупольца, который прошел через плен и знаменитую колонию в Еленовке — и не дал россиянам усыновить его детей

Читайте также

«Пап, у тебя есть максимум пять дней, чтобы нас забрать» «Медуза» рассказывает историю мариупольца, который прошел через плен и знаменитую колонию в Еленовке — и не дал россиянам усыновить его детей

В сюжете «Царьграда» говорится, что впоследствии в пансионат приехала Львова-Белова, там она и познакомилась с Филиппом. «Я почувствовала, что это мой ребенок», — говорит она. Он стал ребенком в семье омбудсмена. В сентябре 2022 года он получил российский паспорт.

В начале апреля 2023 года Львова-Белова заявила, что не может назвать «гладкой» жизнь с Филиппом, но отметила, что они «любят друг друга».

«Я не могу сказать, что все проходит гладко, что все проходит без каких-то трудностей. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: „Съем москаленка“, но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Но мы сейчас любим друг друга. Меня сын начал называть „мамой“», — говорила она.

Читайте также

Суд в Гааге выдал ордер на арест не только Путина, но и Марии Львовой-Беловой. Кто она такая? Вот история ключевой фигуры в системе депортации украинских детей в Россию

Читайте также

Суд в Гааге выдал ордер на арест не только Путина, но и Марии Львовой-Беловой. Кто она такая? Вот история ключевой фигуры в системе депортации украинских детей в Россию