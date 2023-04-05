Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова заявила, что не может назвать «гладкой» жизнь с 16-летним Филиппом из Мариуполя, которого она усыновила после полномасштабного российского вторжения в Украину, но они «любят друг друга».

«Я не могу сказать, что все проходит гладко, что все проходит без каких-то трудностей. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за и говорит: „Съем москаленка“, но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Но мы сейчас любим друг друга. Меня сын начал называть „мамой“», — заявила Львова-Белова, выступая в пресс-центре МИД РФ.

Детский омбудсмен добавила, что 4 апреля Филипп отметил 16-летие.

В августе 2022 года Мария Львова-Белова сообщила, что стала приемной мамой для подростка, которого вывезли из Украины. В мае его вместе с другими 30 детьми из Мариуполя привезли в санаторий в Московской области.

В феврале 2023 года Львова-Белова рассказала об усыновлении украинского подростка на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим», — говорила она.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии-Львовой Беловой из-за депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Львова-Белова заявила в ответ, что не знает, в чем конкретно ее обвиняют, и добавила, что «не получила ни одного запроса о том, что дети разлучены с родителями».

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 28 марта опубликовала в телеграм-канале обращение на русском языке. Она призвала граждан РФ не усыновлять украинских детей, напомнив, что это «незаконно и подло». Верещук также отметила, что все имена приемных родителей и чиновников, причастных к усыновлению украинских детей, известны — и им «рано или поздно придется отвечать» за свои действия.

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