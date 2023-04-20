Россия требует от иностранных компаний, уходящих из страны, заплатить разовый сбор со сверхприбыли. Это помимо того, что они должны продать бизнес с дисконтом в 50%

Зарубежные компании, которые хотят покинуть российский рынок, должны будут заплатить разовый сбор со сверхприбыли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что этот сбор будут платить все компании с чистой доналоговой прибылью свыше одного миллиарда рублей, и его ставка составит 10%. В качестве альтернативы он может быть заложен в дисконт сделки.

По подсчетам Bloomberg, такая мера позволит российскому бюджету получить до 150 миллиардов рублей в 2023 году.

«Ведомости» со ссылкой на источники 18 апреля писали, что Минфин уже подготовил соответствующий законопроект, который сейчас направлен крупным налогоплательщикам для комментариев. По данным издания, налог на сверхприбыль будут платить все компании — независимо от планов по уходу и страны происхождения, в том числе российские.

Иностранные компании, уходящие из РФ, должны получать разрешение специальной комиссии Минфина. Сейчас в очереди на уход стоят, например, Volkswagen, UniCredit и Raiffeisen Bank.

Как писал РБК в конце декабря, Минфин при выдаче разрешений требует продавать активы с дисконтом в 50%, а также соглашаться на рассрочку платежа на несколько лет — или платить добровольный взнос в размере еще 10%.

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