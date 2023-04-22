В Белгороде обнаружили авиабомбу недалеко от места взрыва авиационного боеприпаса. Власти начали эвакуацию жителей 17 домов

Саперы в Белгороде обнаружили авиабомбу недалеко от места взрыва боеприпаса, ранее упавшего с СУ-34, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, взрывотехники намерены обезвредить бомбу на полигоне, однако оперативный штаб принял решение об эвакуации 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 метров от места обнаружения авиационного боеприпаса. По данным телеграм-канала «Подъем», бомба была обнаружена примерно в 250 метрах от места взрыва первой авиабомбы.

Губернатор также сообщил, что в рамках эвакуации планируется вывезти около трех тысяч человек. Для этого выделено 90 единиц техники. На них жителей перевезут в пункты временного размещения. «Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции», — добавил губернатор.

В Белгороде вечером 20 апреля произошел взрыв. В результате, по данным местных властей, пострадали три человека, были повреждены жилые дома и автомобили, повалены столбы линии электропередачи. Минобороны РФ заявило, что причина взрыва — «нештатный сход авиационного боеприпаса» во время пролета Су-34 над Белгородом.