Власти Италии арестовали виллу сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса. В прошлом месяце он сбежал из-под домашнего ареста

Власти Италии заморозили активы сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, под арестом оказались вилла, где Артем Усс отбывал домашний арест, средства в размере 160 тысяч евро в одном из итальянских банков и 40% акций компании Luxury Sardinia.

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал указ о заморозке активов Усса в соответствии с законом 2007 года о мерах по предотвращению «финансирования терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности», отмечает газета.

Артема Усса задержали в октябре 2022 года по запросу Вашингтона в миланском аэропорту. В США его обвиняют в нарушении санкции и отмывании денег. В марте итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, а на следующий день сын красноярского губернатора бежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию, где он был заочно арестован по делу об отмывании денег. Позднее адвокат Усса сообщил, что суд изменил его подзащитному меру пресечения на подписку о невыезде.

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