Посол Китая во Франции усомнился в суверенитете бывших стран СССР. Его осудили страны Балтии

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии осудили посла Китая во Франции Лу Шая, который поставил под сомнение суверенитет стран бывшего СССР и принадлежность Крыма Украине.

Лу Шай дал 21 апреля интервью французскому телеканалу LCI. Китайский дипломат заявил, что Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, «с самого начала принадлежал России», а Никита Хрущев «подарил Крым Украине во времена Советского Союза».

Лу Шай также заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что не существует международного соглашения, которое придавало бы силу их статусу суверенных стран». Он призвал прекратить «препирательства» по вопросу постсоветских границ.

После выхода интервью министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что такие заявления посла КНР во Франции «прискорбны» и непонятны. МИД Эстонии намерен вызвать посла Китая в Таллинне. «Наша цель — дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония — суверенное государство», — заявил Цахкна.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что заявление Лу Шая — одна из причин, «почему страны Балтии не доверяют Китаю „посредничество в установлении мира в Украине“».

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, сказал, что высказывания посла «абсолютно неприемлемы». «Мы ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления», — заявил Ринкевич.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у посла КНР либо «есть очевидные проблемы с географией», либо его заявление противоречит позиции официального Пекина «об усилиях по установлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН».

В МИД Франции заявили, что «встревожены» заявлением посла Китая и призвали Пекин прояснить свою позицию, сообщает LCI.

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