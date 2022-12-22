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Поставка Киеву систем Patriot приведет к затягиванию конфликта в Украине, заявил Владимир Путин.

«Что касается „Patriot“, то это достаточно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но, тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие — ну, и ладно. Просто будем иметь это в виду», — сказал президент в беседе с журналистами кремлевского пула.

«И противоядие всегда найдется, — добавил он. — Пусть ставят, мы их пощелкаем».

О поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot было объявлено 21 декабря в ходе визита Владимира Зеленского в США — первой зарубежной поездки украинского лидера с начала войны.

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